O juiz da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, Márcio Rogério Martins, negou mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL), mantendo a obrigatoriedade de apresentação do chamado “passaporte da vacina”, conforme estabelecido pelo mais recente decreto municipal (nº10.294/2021) da Prefeitura do Município.

A CDL afirma que “tal medida é desarrazoada, ilegal, abusiva, e em total afronta à Constituição Federal e Estado Democrático de Direito, tendo em vista que cria uma obrigação por meio de decreto, ao passo que esta somente poderia ocorrer através de lei emanada pelo Poder Legislativo”. Diante disso, pedia a suspensão e cessação dos efeitos do referido decreto municipal.

Ao indeferir a ação, um dos apontamentos do magistrado é que a CDL “não possui direito líquido e certo” de impetrar o referido mandado de segurança. Na decisão, o juiz diz que é especializado em saúde pública, conhecendo bem a realidade da saúde pública local, onde sequer há leitos hospitalares para toda população municipal e regional, de modo que diante a crescente curva de contágio do vírus se impõe a adoção de medidas drásticas ao combate da pandemia.

Conforme o juiz, o decreto municipal adotado pelo Município se encontra plenamente legal e constitucional. Nisso, aponta que a Lei nº 13.979/2020 permite a adoção de medidas que visem a determinação compulsória de vacinação, logo a exigência de apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19 e documento pessoal com foto, para ingressar em qualquer estabelecimento, em todo o território municipal, se encontra em total conformidade com a referida norma federal.

Também derruba o argumento da entidade ao apontar a ilegalidade do decreto municipal ante atuar com práticas legislativas, o que seria de competência do Poder Legislativo, considerando que o Tribunal de Justiça já reconheceu que, no conflito de normas visando resguardar a saúde pública, deveria prevalecer aquela que adotassem medidas mais restritivas para assegurar tal direito.

Após a decisão de primeira instância, a CDL já entrou com recurso junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso.