Toda a mobilização social em torno da queda do ICMS sobre a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição (TUSD) para consumidores da energia solar não deu em nada em Mato Grosso. Isso porque, mesmo com a derrubada do veto ao projeto de lei 18/2021 que isentava de cobrança de ICMS da distribuição de energia solar, os consumidores mato-grossenses continuam pagando pelo referido imposto.

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) derrubou o veto do governador Mauro Mendes ao projeto de lei 18/2021 em 30 de junho deste ano. O veto foi derrubado por 14 votos favoráveis a nove votos contrários. Os consumidores, no entanto, ficaram sem entender porque, mesmo assim, a cobrança se manteve nas contas referentes a julho e agosto deste ano.

Em resposta ao A TRIBUNA, a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) explicou que a cobrança foi mantida considerando que a lei aprovada pela Assembleia Legislativa fere a Constituição Federal, já que, para conceder uma nova isenção fiscal, os Estados precisam da autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

Conforme a Sefaz-MT, a norma aprovada pelo Conselho – o Convênio ICMS nº 16/2015 – não prevê esse direito de isenção do ICMS às redes de transmissão, que é a TUSD. Essa regra possui validade nacional, portanto, seu cumprimento é obrigatório por todos os Estados e pelo Distrito Federal.

“Ressaltamos que o Governo do Estado tem cumprido e vai continuar cumprindo legislação no que se refere à isenção de ICMS, inclusive relacionada à energia solar. O Governo do Estado mantém, ainda, o compromisso de buscar junto ao Confaz a alteração dessa regra”, externaram.

Para conhecimento, a Sefaz repassou que a Constituição Federal em seu artigo 155, §2º, inciso XII, alínea “g”, determina que cabe a Lei Complementar regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Já a Lei Complementar nº 24/75 regulamenta esse comando da Constituição Federal.