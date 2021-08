Policiais militares prenderam um homem por tentativa de homicídio, na noite de domingo (29/08), em Rondonópolis. A vítima, que sofreu ferimentos de disparos de arma de fogo, foi encaminhada ao hospital.

Por volta das 21h, a polícia foi acionada via 190, para verificar uma ocorrência de tentativa de homicídio, no Residencial Matias Neves. No local, a Polícia Militar encontrou um homem caído no chão, com ferimentos nas pernas e na região da cintura, provenientes de disparos de arma de fogo. Testemunhas relataram à equipe da PM, que dois homens em uma motocicleta teriam efetuado os disparos contra a vítima.

Familiares do homem baleado contaram que no dia anterior ao crime, a vítima teria se desentendido com o suspeito e os dois chegaram as vias de fato. Na ocasião, o suspeito teria ameaçado a vítima, dizendo que mandaria integrantes de organização criminosa matá-lo.

O homem ferido foi socorrido e encaminhado ao hospital por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os policiais conseguiram identificar e prender um dos suspeitos. O homem foi conduzido à Central de Flagrantes. A ocorrência foi entregue para a Polícia Judiciária Civil.