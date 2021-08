A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), solicitou do Governo do Estado a remessa de mais doses para antecipar o início da aplicação da terceira dose de reforço de grupos prioritários e a inclusão de adolescentes com idade de 12 a 17 anos na estratégia de vacinação contra Covid-19 no município. A solicitação foi feita por meio do Ofício 1641/2021 da Secretaria Municipal de Saúde.

No entanto, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) respondeu que o Estado ainda não recebeu doses do Ministério da Saúde (MS) para este fim. Ressaltou, ainda, que, conforme Nota Técnica 27/2021 Secovid/MS, sobre o andamento da campanha nacional de vacinação para enfrentamento da pandemia, o Ministério da Saúde anunciou que o reforço na imunização contra a Covid-19 para idosos acima de 70 anos e imunossuprimidos deve iniciar a partir de 15 de setembro.

A dose de reforço será orientada para pessoas imunossuprimidas que tomaram a segunda dose (ou dose única) há pelo menos 28 dias. Além disso, a recomendação do Ministério da Saúde é que idosos, acima de 70 anos, que completaram o ciclo vacinal há seis meses, também recebam mais uma dose de vacinas Covid-19.

Ainda de acordo com a orientação do Ministério da Saúde, o reforço vale para quem tomou qualquer vacina usada na campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 e será realizado, preferencialmente, com uma dose da Pfizer/BioNTech. Na falta desse imunizante, a alternativa deverá ser feita com as vacinas de vetor viral, Janssen ou Astazenica.

“Em referência a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos, informamos que ainda não recebemos oficialmente orientações técnicas e nem doses adicionais de vacina para este público alvo”, diz trecho do ofício da SES.

Em Rondonópolis, praticamente 100% dos grupos considerados prioritários no Plano Nacional de Imunização (PNI) já estão imunizados e 80% da sua população adulta já recebeu pelo menos uma dose de imunizante contra doença causada pelo novo coronavírus.

No momento, o município segue com o plano de imunização para aplicação da segunda dose e, também, realiza a “repescagem” à aplicação na primeira dose da vacina para qualquer pessoa acima de 18 anos.