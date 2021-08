A cidade de Rondonópolis tem hoje (28/8) vacinação contra Covid-19 da primeira dose para quem tem mais de 18 anos. Essa é mais uma oportunidade para quem não compareceu para se imunizar no cronograma anteriormente estabelecido.

As pessoas interessadas podem procurar a Central de Vacinação, no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde, das 8h às 20h, o Estádio Municipal Luthero Lopes, das 8h às 13h, e a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), das 8h às 16h. Na UFR, a vacinação ocorre no sistema drive thru.