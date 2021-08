“As investigações estão em fase adiantada no intuito de esclarecer o que de fato ocorreu e o que envolveu a morte da Terezinha Silva. Esperamos que em breve possamos apresentar os suspeitos. Trabalhamos com várias hipóteses neste caso. Posso dizer que foi um crime cometido por profissionais, pela audácia dos suspeitos, que cometeram o crime à luz do dia e em horário de movimento em pleno centro da cidade. Foi um crime cometido por profissionais do crime e contratados”, reiterou a delegada em entrevista ao A TRIBUNA.

As investigações que visam esclarecer o assassinato da ex-diretora-geral do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), Terezinha Silva de Souza, de 54 anos, atingida com sete disparos de arma de fogo na manhã do dia 15 de janeiro deste ano, estão em fase avançada e a suspeita é de que foi mesmo um crime de mando, cometido por pistoleiros profissionais. As informações são da delegada Karla Cristina Peixoto Ferraz, titular da Delegacia de Homicídios.

Ela explica que, neste período de investigação, a Polícia Civil usou de todas as suas estratégias como trabalho em campo e serviço de inteligência. “Todos os meios possíveis e legais estão sendo utilizados para elucidar este caso. Já ouvimos várias testemunhas e, no decorrer das investigações, ainda termos mais oitivas”, acrescentou.

Terezinha Silva foi assassinada no dia 15 de janeiro deste ano, por volta das 7h, dentro do veículo em que estava, quando passava pela Rua Otávio Pitaluga, no centro de Rondonópolis, a caminho do trabalho. Ela seguia no banco do passageiro do veículo oficial do Sanear, que era conduzido por um funcionário da autarquia.

Na Rua Otávio Pitaluga, uma dupla em uma motocicleta de cor vermelha, trajando jaquetas e capacetes escuros, aproveitou o momento que o veículo em que a vítima estava parou no sinal vermelho, que fica no cruzamento com a Rua Dom Wunibaldo, para o cometer o crime.

O piloto da motocicleta parou ao lado do local em que a diretora do Sanear estava e um dos indivíduos disparou diversos tiros contra ela, sendo que a maioria deles atingiu a cabeça da vítima. Imagens registradas por câmeras de segurança de uma empresa mostraram que a dupla já seguia a caminhonete e aproveitou o momento em que o veículo precisou parar para cometer o assassinato.