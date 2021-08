Dados do LocalizaSUS, do Ministério da Saúde, mostram que Rondonópolis chegou a 80,26% da população estimada com mais de 18 anos vacinada com ao menos a primeira dose. São 153.456 pessoas que receberam pelo menos uma dose contra a Covid-19 até esta sexta-feira (27). Há também 32,37% do público maior de 18 anos que já completou o ciclo de imunização com duas doses ou com a dose única, ou seja, 61.897 pessoas.