O Hospital Santa Casa de Rondonópolis iniciou os preparativos burocráticos para realização da eleição do novo Conselho Diretor e novo Conselho Fiscal, cujo processo era para ter ocorrido em 2020, mas não foi possível em função da pandemia do novo coronavírus. O planejamento é que a eleição seja realizada no próximo dia 20 de setembro.

A eleição deve ocorrer no mesmo estatuto vigente da Santa Casa, podendo participar todos os associados efetivos da instituição. Vale lembrar que, antes da pandemia, o Rotary Rondonópolis impediu na Justiça a realização de assembleia para mudar o estatuto e de nova eleição para o hospital. Contudo, a Santa Casa conseguiu derrubar todas as liminares a favor do Rotary na Justiça.

O Jornal A TRIBUNA foi informado que já há uma chapa disposta a disputar a eleição na Santa Casa, ligada ao mesmo grupo atual, tendo a proposta de melhorar a gestão do hospital, fazendo mais investimentos e aumentando a transparência.

Conforme as informações, a nova diretoria deve ser transitória, considerando que existe o planejamento de realização de mudança no estatuto da Santa Casa, para, na sequência, de posse desse novo estatuto, promover nova eleição já num modelo de gestão mais moderno.