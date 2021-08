Algumas empresas do comércio de Rondonópolis começaram a exigir neste sábado (28/8) a carteira de vacinação contra Covid-19 para acesso de clientes às suas lojas, assim como determina decreto municipal deste dia 26 de agosto de 2021.

Uma rede de supermercados, por exemplo, além da carteira de vacina, passou a exigir para o acesso às lojas algum documento de identificação com foto. No entanto, a maioria das lojas do comércio, por entanto, neste sábado, está apenas informando que passarão a exigir o comprovante de vacinação a partir de segunda-feira (30/8).

A Prefeitura de Rondonópolis, por sua vez, informou que pretende intensificar a fiscalização das empresas quanto ao cumprimento da necessidade de apresentação da carteira de vacinação para entrar em estabelecimentos comerciais da cidade, independente do horário e do tipo de atividade.

A medida, no entanto, tem gerado revolta em muita gente. “Isso é só o começo do que esses esquerdistas querem fazer com a população. Logo, logo ficaremos igual a China”, reclamou Wilza Carla Ferreira Valerio, em rede social do A TRIBUNA. “E o pior é ver um bando de alienados achando isso lindo. Servindo de cobaia pra vários experimentos que não sabemos o que nos aguarda e saem aplaudindo esses desmandos. Mas enfim, tem gente que anda na carroça e outros que puxam a carroça”, criticou Emerson Salviano Dos Santos, também em nossa rede social.