O primeiro Congresso Nacional de Federações e Conselhos Comunitários de Segurança ocorreu neste sábado (28/08), em Chapada dos Guimarães/MT. O evento contou com diversas apresentações sobre a temática da participação da comunidade no processo de construção da Segurança Pública.

E a Patrulha Rural Georreferenciada foi uma das palestras do evento, no caso ministrada pelo Ten Cel PM Candido, comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), expondo e relatando como o monitoramento rural de parceria entre a Polícia Militar e os moradores do campo vem sendo feito de forma exitosa no 4° Comando Regional e em todo estado de Mato Grosso.