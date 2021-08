Estudo realizado por mestrandos em Gestão e Tecnologia Ambiental da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), sob a orientação do professor doutor Luís Otávio Baú Macedo, levantou as perdas econômicas decorrentes dos incêndios na Reserva Indígena Tadarimana em 2020, pois quando se queima um bioma, além de perder a vegetação, perde-se dólares em créditos de carbono que poderiam ser recebidos economicamente em uma oportunidade futura e alocados para a comunidade indígena.

“Ressalte-se que o potencial dos mercados de créditos de carbono é gigantesco. Especialmente, mediante as perspectivas internacionais de efetivação do acordo de Paris, em que a ampliação da liquidez do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) pode ser um instrumento viável de captação de recursos por comunidades tradicionais e povos indígenas”, explica o estudo.

No entanto, conforme aponta o estudo, essa potencialidade do bioma cerrado, que é o segundo maior do Brasil, em obter créditos de carbono requer a conjugação de esforços emergenciais por parte do poder público, em seus três níveis (Federal, Estadual e Municipal), com o apoio da sociedade civil e as comunidades envolvidas, em ações de mitigação e prevenção das mudanças climáticas no sudeste de Mato Grosso.

Para calcular as perdas, o estudo tomou como base os incêndios ocorridos entre os meses de julho a setembro de 2020 na Reserva Tadarimana. Foram registrados, neste período, 37 focos de calor, que podem ser considerados eventos de incêndios. Desse total, 21 focos foram localizados na região ao norte da terra indígena, bem próximo da área urbana da cidade de Rondonópolis.

Porém, no entorno próximo, foram verificados 52 focos de calor, no total foram liberadas mais de 500 mil toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. Em relação à área incendiada, perderam-se 6.712,93 hectares, equivalente a 69,92% da área total da Tadarimana.