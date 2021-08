A sede da Prefeitura Municipal, na Vila Aurora, foi palco nesta quinta-feira (26/8) de uma simulação de incêndio, durante a aula prática na conclusão do curso da primeira turma de servidores qualificados para compor a Brigada de Prevenção e Combate a Incêndio do Paço Municipal.

Segundo informações, por conta da pandemia e da premente necessidade de ações de biossegurança, a primeira turma de servidores de diversas pastas foi composta por 12 pessoas, que receberam instruções e treinamentos teóricos, e que culminaram com a parte prática realizada através da simulação de um incêndio.

Conforme o instrutor Railton Kleber Tenório, outras duas turmas deverão ser formadas nas próximas semanas, totalizando 42 brigadistas na Prefeitura, que vem criando uma “casa de bombas de combate a fogo”; e instalou equipamentos como extintores, mangueiras, hidrantes etc, para no caso de uma eventualidade.

A Brigada Contra Incêndio busca intervir de imediato e minimizar os danos, efetuando o primeiro combate ao fogo, evacuando as pessoas do prédio, prestando os primeiros socorros e evitando que as chamas se alastrem e provoquem um dano maior, até a chegada do Corpo de Bombeiros.

FORMAÇÃO DA BRIGADA

O curso de formação da brigada foi ministrado durante três dias, onde no primeiro dia os futuros brigadistas aprenderam noções de primeiros socorros na parte de incêndio. No segundo dia foram realizadas ações práticas de primeiros socorros e, no terceiro dia (ontem 26), aconteceu a simulação de um incêndio, onde após acionado o sistema de alarme de fogo, a Brigada Contra Incêndio interveio, orientando a evacuação e desocupação controlada do prédio, para evitar tumulto e pânico.

Durante a simulação de combate ao fogo propriamente dito os brigadistas utilizaram extintores e o sistema de hidrante, acionado por bombas e mangueiras da Prefeitura. Muito atento aos movimentos, o coordenador da Defesa Civil João Garcia (João mototáxi) acompanhou as ações dos brigadistas.

Para o instrutor, o aproveitamento conseguido foi bastante satisfatório, e a municipalidade, enfim, atende às exigências da legislação de segurança, e prevenção a incêndios.