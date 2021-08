O prefeito Zé Carlos do Pátio informou que, a partir deste fim de semana, começa a fiscalização por parte de órgãos municipais quanto ao cumprimento da necessidade de apresentação da carteira de vacinação para entrar em estabelecimentos comerciais de Rondonópolis, independente do horário e do tipo de atividade.

A exigência da carteira de vacinação para entrar em bancos, supermercados, lojas, restaurantes e empresas do comércio foi definida pelo Comitê de Gestão de Crise e deve constar em novo decreto municipal a ser publicado pela Prefeitura. Conforme o proposto, o “passaporte da vacina” no comércio local deve começar a funcionar já a partir deste sábado (28).

Inclusive, Zé do Pátio atestou que o Município vai dobrar o número de fiscais para atuar no comércio neste fim de semana e averiguar o cumprimento da medida. “Vamos continuar redobrando a fiscalização. A princípio, deverá estar sendo feita a notificação diante do não cumprimento dessa nova medida. Agora sobre as multas, a Câmara de Vereadores irá discutir isso, através de um projeto de lei’, explicou.

A rigidez na fiscalização, segundo o prefeito, da cobrança da carteira de vacinação deve maior em agências bancárias. “Se não tiver um certo rigor, vamos continuar perdendo vidas”, pontuou Zé do Pátio.

Entidades ligadas ao comércio ainda não se posicionaram sobre a nova exigência que visa forçar a vacinação contra Covid-19 entre a população.