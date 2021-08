A Prefeitura de Rondonópolis, por meio do Gabinete de Apoio à Segurança Pública (Gasp) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), desde quarta-feira (25), intensificou a fiscalização nos pontos de deposição irregular de resíduos sólidos diversos, denominados bolsões de lixo na área urbana de Rondonópolis, com objetivo de identificar e responsabilizar os infratores.

De acordo com gerente do Departamento de Fiscalização da Semma, Thiago Figueiredo, realizar a deposição irregular de resíduos sólidos em local não autorizado é crime ambiental previsto no Art. 54 da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

Thiago explica que os locais adequados para descarte de resíduos são nos quatro Ecopontos da cidade, que estão localizados no Residencial Paiaguás, na Vila Paulista, na área do antigo Clube Ipê; no Micro Distrito Industrial Anézio Pereira de Oliveira, região da Vila Operária e no Distrito Industrial, mais especificamente no início da Rodovia do Peixe. Os Ecopontos funcionam de segunda a sábado das 7h30 às 11h30 e, das 13h00 às 17h30.

A população em geral pode fazer o descarte de resíduos de construção civil no limite de até um metro cúbico (1 m3); além de resíduos de podas de jardim e galhos de árvores em pequeno volume, eletrodomésticos, moveis inutilizáveis, colchão, eletrodomésticos e recicláveis.