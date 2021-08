O setor de Educação Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) e o Programa REM Mato Grosso mobilizam as prefeituras do Estado para participarem de uma grande ação de plantio, em homenagem às vítimas de Covid-19 em Mato Grosso. Até o momento, 63 municípios já confirmaram a participação no evento, que deve ocorrer entre os meses de outubro, novembro e dezembro. As demais prefeituras interessadas têm até o próximo dia 31 de agosto para se inscreverem.

A ação de plantio integra o rol de atividades da Semana do Meio Ambiente da Sema-MT, que ocorreu no mês de junho, com o tema “Restaurando Ecossistemas”, proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU). A partir disso, o REM MT e a Educação Ambiental tiveram a iniciativa de homenagear as vítimas da Covid-19 com o plantio das mudas em diferentes cidades do estado. A ideia é que cada árvore simbolize uma vida que se foi e que ao mesmo tempo se restaura junto com a natureza.

O município de Pedra Preta, vizinho a Rondonópolis, gostou tanto da ideia que resolveu se adiantar ao promover sua ação de plantio no mês passado. O evento foi um sucesso, mobilizando autoridades importantes – como o senador Wellington Fagundes -, além de contar com presença de grande parte da população da cidade.

Conforme o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Agilmar Raimundo da Silva, o evento foi “muito bonito” e comoveu a população local, principalmente as pessoas que perderam parentes pela Covid. “A ação mobilizou o município. Muitas pessoas ajudaram a prefeitura a limpar o lote onde foram plantadas mais de 200 mudas de diferentes espécies, como o Ipê e a Aroeira. Cada muda recebeu uma placa com uma frase e o nome das pessoas homenageadas”, disse o secretário.

As demais homenagens estão previstas para os meses de outubro, novembro e dezembro, com datas a serem definidas. Os municípios interessados em participar da ação devem entrar em contato, até o próximo dia 31 de agosto.

O Programa REM MT (do inglês, REDD para Pioneiros) é uma premiação ao Estado do Mato Grosso pelos resultados na redução do desmatamento nos últimos 10 anos. A cooperação internacional dos governos do Reino Unido e da Alemanha doam recursos por meio do BEIS e do Banco de Desenvolvimento Alemão (KfW) para o programa.