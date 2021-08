Três pessoas, entre elas uma menor de idade, suspeitas de utilizar redes sociais para comercializar entorpecentes na região da Vila Estrela Dalva, em Rondonópolis foram identificadas e detidas pela Polícia Civil, na quinta-feira (26/08), em diligências realizadas pela equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município.

Um homem de 26 anos e uma mulher de 19 anos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. A adolescente de 13 anos responderá por tráfico e associação para o tráfico.

As investigações iniciaram há duas semanas, após os policiais da Derf Rondonópolis receberem informações sobre um grupo que atuava com o comércio de entorpecentes através das redes sociais. Após dias de monitoramento, foram identificadas duas suspeitas, sendo uma delas menor de idade, que ficavam em um ponto estratégico realizando a entrega do entorpecente.

Diante das fundadas suspeitas, os policiais da Derf Rondonópolis realizaram a abordagem das jovens que tentaram empreender fuga, porém foram condidas. Com elas, foram apreendidas diversas porções de maconha já embaladas para venda.

Questionadas, as jovens confessaram que vendiam o entorpecente em parceria com um suspeito que morava na região. Em continuidade as diligências, os policiais foram até a casa do suspeito, onde apreenderam outras porções de drogas, entre maconha e pasta base de cocaína já prontas para venda e uma balança de precisão.

Diante das evidências, os suspeitos foram conduzidos à Derf, onde a dupla de adultos foi interrogada e autuada em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.