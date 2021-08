O projeto que cria a autarquia municipal do transporte coletivo foi aprovado ontem (25), em primeira votação, durante a sessão da Câmara Municipal. “Por ser um projeto de ordenação de despesa, agora a segunda votação só pode ocorrer com um intervalo de 14 dias”, explicou o vereador Júnior Mendonça (PT).

A proposta foi aprovada com duas emendas de autoria do vereador Subtenente Guinancio (PSDB), uma que prevê que o presidente e os membros do conselho diretor da futura autarquia municipal terão que passar por sabatina na Câmara Municipal antes de tomarem posse dos cargos, assim como ocorre na Coder e Sanear.

Já a outra emenda do vereador prevê que a autarquia tenha um representante do setor patronal no conselho deliberativo. Além disso, a vedação de nomeação de parentes do prefeito, até o 3º grau, em qualquer cargos de administração e gestão da entidade.

O projeto que prevê a criação da autarquia está há dois meses tramitando na Câmara Municipal.