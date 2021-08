Entra ano e sai ano e os transtornos advindos da falta de infraestrutura da área da antiga rodoviária, que faz parte do patrimônio público municipal, persistem na região central de Rondonópolis. Como a pavimentação feita há mais de 10 anos no local se desfez em grande parte, o principal problema gerado pela área nesta época do ano é a propagação de poeira.

Comerciantes e funcionários de empresas do entorno estão cansados dos problemas advindos do local, que ainda concentram andarilhos, ambulantes e moradores de rua. O Jornal A TRIBUNA recebeu a informação de que vereadores e a Coder são informados dos problemas do local, mas nada fazem para resolvê-los.

Com o tempo seco e os ventos dos últimos dias, por exemplo, a poeira da terra do local acaba sendo levada para os estabelecimentos vizinhos. A cobrança é para que a municipalidade possa ao menos refazer a pavimentação e as calçadas na totalidade da área. Mas nem paliativos, como envio contínuo de caminhão-pipa para molhar o espaço, são realizados.

A situação é mais crítica no nível inferior da área, mais próximo da Avenida Rui Barbosa, que está praticamente todo na terra, sem nenhum sinal mais de asfalto. Na época das chuvas, o espaço, por sua vez, fica cheio de poças de lama e mato em várias partes.