Apesar do anúncio do Governo Federal da conclusão da duplicação da BR-163/364 entre Rondonópolis e Cuiabá, um trecho da rodovia na cidade de Jaciara continua em pista simples. Ainda que pequeno, esse trecho foi palco de inúmeras tragédias automobilísticas, inclusive a morte do ex-prefeito de Rondonópolis J. Barreto.

Esse trecho pendente de duplicação fica logo após o perímetro urbano de Jaciara, no sentido Rondonópolis – Cuiabá, na região próxima à Pousada Rosa dos Ventos. O trecho em questão está na espera da construção do contorno rodoviário de Jaciara, que há anos vem sendo articulado.

O trecho sem duplicação é um dos pontos mais perigosos da rodovia BR-163/364 em Mato Grosso. Um dos acidentes nesse trecho ceifou a vida do ex-deputado estadual Hermínio Jota Barreto, ex-prefeito de Rondonópolis, e do seu cunhado, o popular Ita, em maio de 2018. O veículo em que eles estavam foi apanhado por uma carreta desgovernada que teria perdido os freios.

Entre os vários acidentes, outra tragédia no local aconteceu em setembro de 2008, envolvendo um caminhão e uma van de turismo, resultando na morte de onze pessoas. A van transportava muitas pessoas para um casamento em Rondonópolis, das quais nove morreram no local. O acidente ainda matou o motorista da carreta.

Sobre a pendência, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) se limitou a dizer que está em fase de elaboração do projeto de construção do contorno de Jaciara. Contudo, externou que, para este ano de 2021, não há previsão orçamentária para execução da obra. Há ainda a resistência de empresas com o desvio do fluxo de veículos de dentro da cidade.