Um novo decreto municipal será publicado com flexibilizações e novas exigências de controle. A decisão foi tomada pelo Comitê de Gestão de Crise do Coronavírus que se reuniu nesta quinta-feira (26/8) na Prefeitura de Rondonópolis e definiu ampliar o horário de funcionamento dos estabelecimentos até a meia-noite, mas condicionará a entrada do público em estabelecimentos privados e públicos mediante apresentação da carteira de vacinação que comprove a imunização contra a Covid-19.

Com relação à medida de condicionar o acesso aos estabelecimentos à comprovação de vacinação, que deve ser feita independentemente do horário e do tipo de estabelecimento, como bancos, supermercados e lojas, a fiscalização será feita pela Vigilância Sanitária e a responsabilidade de controle será dos estabelecimentos que, caso não cumpram a medida e pessoas sem comprovação de vacinação sejam encontradas nos locais, serão multados. Os valores das multas também devem ser definidos em decreto.

Contudo, a principal mudança com o novo decreto será a flexibilização dos horários de funcionamento do comércio noturno, que a partir do novo decreto será até a meia-noite, duas horas a mais do horário em vigor, que estabelece o fechamento das atividades às 22h e toque de recolher a partir das 23h. Será mantido toque de recolher na cidade entre às 1h e às 5h.

O novo decreto deve ainda trazer outras resoluções como por exemplo, a proibição de consumo de bebidas alcoólicas em pé, podendo o consumo somente ser feito em mesas. Também não será permitido o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos como praças e vias da cidade.

A nova reunião do Comitê de Gestão de Crise foi realizada após a cidade ser classificada com risco baixo de contaminação pela primeira vez desde março.