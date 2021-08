Depois de novo anúncio de reajuste dos preços dos combustíveis, o aumento já foi repassado para o público e nas bombas o rondonopolitano já encontra os valores da gasolina e do etanol reajustados desde ontem (25). Com os novos preços praticados em Rondonópolis, está mais vantajoso abastecer com gasolina.

Calculando com base nos novos preços, o valor do etanol é de 75% do valor da gasolina. Ou seja, está mais vantajoso abastecer no momento com gasolina. Isso porque os carros consomem 30% a mais com etanol do que com gasolina percorrendo a mesma distância.

Para fazer a conta, basta dividir o preço do litro do etanol pelo da gasolina. Se o resultado for inferior a 0,7, o derivado da cana-de-açúcar ou de milho é o melhor para abastecer. Se for maior que 0,7, então a gasolina é melhor.

Em Mato Grosso, no acumulado do ano, o preço da gasolina foi reajustado em cerca de 50%. Já o etanol, registrou entre janeiro e agosto deste ano, alta nos preços superior a 38%.