Pelo que foi apurado pela reportagem, Ozeas Reis que é do mesmo grupo partidário do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) teria se reconciliado com o chefe do Executivo e vai sair do G-14. Cido Silva (PSC) teria sido pressionado por lideranças religiosas e de direita, tendo em vista que o vereador petista Júnior Mendonça teria o apoio do G-14 para ser o próximo presidente da Casa de Leis.