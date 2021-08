Investigadores da Delegacia da cidade de Pedra Preta, vizinha a Rondonópolis, localizaram e prenderam na tarde de hoje (26/08) um homem de nacionalidade paraguaia, 33 anos, morador do bairro Altos de Pedra Preta, logo após ser expedido mandado de prisão contra o mesmo.

O homem praticou dois crimes bárbaros na cidade de Primavera do Leste/MT no ano de 2013, estupro e latrocínio. O primeiro teria sido contra uma ex esposa e o segundo, contra uma advogada, crime esse que gerou grande repercussão naquele município.

No momento da prisão, o individuo não reagiu, sendo conduzido para a sede da Polícia Civil em Pedra Preta e está à disposição das autoridades competentes.

O caso latrocínio

A advogada foi encontrada morta na casa dela e teria sido assassinada a golpes de faca. A suspeita inicial é de latrocínio, mas há indícios de que a vítima pode ter sido violentada. Segundo a Perícia Criminal, ela estava com marcas de agressão física no rosto e indícios de violência sexual.

O carro da advogada teria sido levado e, ao fazer a ronda, policiais se depararam com um rapaz dirigindo o veículo. Ele fugiu e, durante a ação policial, houve tiroteio. O suspeito, que levou um tiro na perna, capotou o carro, que caiu em uma lagoa. Ele foi preso e encaminhado ao Pronto Atendimento da cidade. De acordo com a polícia, foi encontrado com o suspeito C.I.S., na época 25 anos, vários pertences pessoais da advogada e ele seria companheiro de uma ex-funcionária da família da vítima.

Na época, houve reunião entre OAB, prefeito e Polícia Civil da cidade de Primavera do Leste para tratar das investigações.

Caso estupro

Nesse mesmo ano de 2013 o suspeito C.I.S. ainda teria invadido a casa de uma ex convivente, trancado a porta da frente da casa e arrancou a roupa e tampou a boca da comunicante e a estuprou na frente de seu filho de dois anos. As penas do suspeito somam a 28 anos de prisão.

A ação foi coordenada pela delegada Ludmila Zorzoneti e executada pela equipe de investigadores da Polícia Civil.