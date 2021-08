O município de Rondonópolis fechou o mês de julho de 2021 com um saldo positivo de 915 empregos, com o setor de serviços apresentando o melhor desempenho. Os resultados constam do relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia.

Segundo os dados do Caged, divulgados hoje, o setor de serviços foi o que mais empregou em julho em Rondonópolis, tendo contratado 1.551 trabalhadores e demitido outros 1.166, ficando com um saldo positivo de 385 empregos. Em seguida vem a indústria, que empregou 559 pessoas e demitiu outras 393, gerando um saldo positivo de 166 empregos. O comércio também contribuiu para o resultado positivo, tendo empregado 952 pessoas, enquanto demitiu outras 791, ficando com um saldo de 161 empregos.

Entre as cidades do estado, destaque positivo para Cuiabá, que ficou com um saldo positivo de 1.909 novos empregos em julho, seguido de Rondonópolis, com 915, e Sapezal, com saldo positivo de 899 novos empregos.

SETE MESES

Os números de julho confirmam, mais uma vez, uma recuperação na geração de empregos em Rondonópolis. Nos sete primeiros meses de 2021, a cidade acumula um saldo de 4.737 empregos. A cidade de Mato Grosso com maior saldo no ano é Cuiabá, com expressivo saldo de 12.354 empregos. A terceira cidade com maior saldo é Sinop, com 4.249 empregos no ano.