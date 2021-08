Após o anúncio feito pelo Ministério da Saúde (MS) do início da vacinação com a terceira dose (reforço) para os idosos com mais de 70 anos a partir da segunda quinzena de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis explicou que seguirá as determinações do MS de aplicação da terceira dose para esse público, mas depende de definição do Conselho Intergestores Bipartites (CIB) do Governo do Estado e do envio de doses para o Município para atender esse público-alvo.

A mesma situação ocorre com a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos. Segundo o chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica do Município, Paulo Padim, a Prefeitura já encaminhou ao Governo do Estado uma solicitação para a liberação da vacinação dos adolescentes e o envio de doses de vacinas para esse público e aguarda a decisão do Estado para que o Município inicie a imunização para o público com idade entre 12 a 17 anos.