Os rondonopolitanos foram surpreendidos pela paisagem da cidade de Rondonópolis na tarde desta quarta-feira (25-8), com a fumaça encobrindo vários pontos do horizonte. Com o céu entre nuvens, alta temperatura, baixa umidade do ar e muita fumaça, o cenário urbano ficou bastante acinzentado.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Rondonópolis registou hoje temperatura máxima, na parte da tarde, de 39,6 graus Celsius, além de umidade relativa do ar chegando aos 10%, contribuindo para esse cenário acinzentado.

As queimadas na cidade e na região também tem sido uma realidade nos últimos dias. Hoje, por exemplo, o dia foi de muito trabalho para os homens do Corpo de Bombeiros, com atendimentos desse tipo. Somente no período da tarde, os bombeiros atenderam seis ocorrências de incêndios florestais, sendo umas de pequeno vulto e outras de médio vulto, dentro perímetro urbano ou no entorno da cidade. Todos esses incêndios foram controlados.

As queimadas são responsáveis por grande parte dessa fumaça no ambiente urbano nesta época do ano.