A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis (DERF) prendeu em flagrante nesta quarta-feira, 25 de agosto, um homem de 28 anos investigado como um dos maiores especialistas em furtos de peças de caminhões em Mato Grosso.

J. K.N foi preso pela equipe de investigação da unidade especializada no momento em que tentava subtrair um módulo de caminhão, que estava estacionado no Anel Viário, nas proximidades da Vila Mineira, em Rondonópolis.

O suspeito estava acompanhado de um comparsa e ao perceberem a aproximação policial tentaram fugir em alta velocidade, abandonaram o veículo em região de mata e fugiram por um córrego, quando os policiais alcançaram um deles.

A dupla já vinha sendo investigada pela DERF pelas suspeitas de, pelo menos, 30 furtos de peças de caminhão ocorridas no último trimestre no município. As peças visadas pelos criminosos são os módulos do motor, o de iluminação e cervo de embreagem por serem de alto valor e de fácil venda no mercado ilegal.

As investigações da Polícia Civil apontam que a dupla vinha agindo nos municípios de Rondonópolis, Jaciara, Pedra Preta, Primavera do Leste, Campo Verde e Poxoréu e que tenha furtado pelos menos R$ 500 mil reais em peças nos últimos três meses.

Na ação também foi presa uma mulher suspeita de ocultar as peças furtadas antes da venda para os receptadores. Foram apreendidos um módulo de luz de caminhão e uma bomba de combustível, ambos furtados.

O homem preso nesta quarta-feira já foi alvo de outra investigação realizada pela DERF em 2018, quando foi preso preventivamente pela prática do mesmo crime. Contudo, após ser solto pela Justiça, voltou a reincidir na prática criminosa.