O Deputado Estadual Thiago Silva (MDB) juntamente com os Deputados Nininho e Sebastião reuniram nesta terça-feira (24) com o governador Mauro Mendes para cobrar uma solução imediata para dar celeridade nas cirurgias ortopédicas no Hospital Regional de Rondonópolis.

O deputado Thiago ressaltou ao governador a dificuldade e demora para fazer uma cirurgia ortopédica no Hospital Regional de Rondonópolis. De acordo com o parlamentar, nos últimos dias, tem recebido várias reclamações de pacientes e familiares que tem aguardado mais de há mais de 10 dias na UPA para conseguir uma vaga no leito do Hospital Regional.

Segundo informações do Município, até a última sexta, 18 pacientes estavam aguardando na UPA e no Hospital Municipal, uma vaga para serem transferidos ao hospital regional e posteriormente receberem o encaminhamento médico.

Há relatos de que na longa espera de realizar a cirurgia ortopédica, pacientes estão tendo seus ossos danificados automaticamente colados de forma errada, gerando imperfeições que deverão ser corrigidas, causando transtorno para as famílias.

De acordo com o deputado Thiago Silva, é preciso resolver esse problema com urgência, pois a reclamação tem sido grande e o Estado tem o dever de prestar o atendimento de qualidade para as pessoas que aguardam sofrendo por uma vaga na unidade hospitalar.

“Infelizmente hoje temos pessoas na fila de espera aguardando para fazer uma cirurgia ortopédica e o número de acidentes de trânsito e também no trabalho tem aumentado. É preciso aumentar com urgência o número de servidores e também a estrutura do atual Hospital Regional, que foi construído há anos e hoje não tem capacidade para atendimento da demanda de Rondonópolis e as cidades da região. São pessoas que não possuem plano de saúde, são de baixa renda e a única solução que possuem é o hospital público, logo precisamos de uma solução urgente”, disse o deputado Thiago Silva durante a reunião.

O governador Mauro Mendes garantiu que irá buscar uma solução junto a Secretaria Estadual de Saúde para dar agilidade no atendimento das cirurgias ortopédicas no município de Rondonópolis.