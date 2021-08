Durante a Operação Prevenção, realizada na Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa (Mata Grande), em Rondonópolis, nesta segunda-feira (23/08), ocorreu uma revista minuciosa nas celas. Também foram feitas buscas de possíveis túneis, o que resultou na apreensão de objetos ilícitos dentro da unidade.

A ação tem o objetivo de manter a prevenção, a ordem e a segurança dentro do estabelecimento penal. A intervenção foi iniciada por volta das 15h e terminou às 19h, e contou com apoio do Grupo de Intervenção Rápida (GIR) do Sistema Penitenciário. Foi realizado um pente fino nos raios II, IE e II SE, onde os policiais penais encontraram nove pedaços de ferro e dois carregadores de celulares nas celas.

“Parabenizo o secretário adjunto de Administração Penitenciária, Jean Gonçalves, o superintendente regional Leste, João Batista Alves Borba, a equipe do GIR de Cuiabá e os policiais penais do plantão D pela realização da Operação Prevenção. As revistas minuciosas ajudam a manter a ordem e o bom andamento dos procedimentos na unidade”, destacou o diretor da Mata Grande, Ailton Ferreira.

Somente neste mês de agosto, já foram realizados mais de 15 procedimentos de revistas completas em diversos raios na Penitenciária de Rondonópolis. Além de manter a segurança interna, as ações evitam qualquer tentativa de fuga.