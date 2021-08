O prefeito José Carlos do Pátio se reuniu na tarde desta quarta-feira (25) com empresários, vereadores e Sindicatos que representam bares, lanchonetes e restaurantes de Rondonópolis, na sala de reuniões, na sede da Prefeitura. A categoria foi solicitar a ampliação do horário do comércio noturno, que atualmente pode funcionar das 5h às 22h devido as restrições em combate ao coronavírus.

A categoria fez o pedido ao prefeito e contou com o apoio de vereadores para que o horário do comércio noturno seja ampliado até a meia-noite. Para reivindicar o horário estendido, a categoria embasou o discurso na queda da classificação de risco para contaminação do coronavírus que saiu de ‘moderado’ para ‘baixo’, como divulgado nesta terça-feira (24), pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT).

Os empresários e os Sindicatos reforçaram o compromisso de manter as normas de segurança nos estabelecimentos e ainda propuseram um projeto de lei para que seja elaborado através da Câmara Municipal para que seja exigido de funcionários e clientes o comprovante de vacinação em estabelecimentos e também em eventos que ocorram na cidade.

Pátio ouviu todos com atenção e anunciou que irá convocar o Comitê de Gestão de Crise para tratar sobre o assunto. O encontro está previsto para ocorrer no fim da tarde desta quinta-feira (26).