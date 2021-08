O município de Rondonópolis registrou um óbito por Covid-19 entre ontem (24/8) e hoje (25/8), segundo consta no Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde. Com isso, o número de óbitos em função da doença passou de 917 para 918 desde o começo da pandemia.

Nesse período, a cidade registrou 51 casos de Covid-19, aumentando de 36.638 para 36.689 casos da doença desde o começo da pandemia. Por sua vez, a quantidade de pessoas que se recuperou do novo coronavírus até agora é de 34.936 pessoas.

A taxa de ocupação das UTIs para Covid-19 em Rondonópolis nesta quarta-feira está em 55%, com 27 leitos vagos. A Santa Casa estava com 12 vagas de UTIs (taxa de ocupação de 40%) e o Hospital Regional, com 12 vagas (taxa de ocupação de 60%).

MATO GROSSO

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta quarta-feira (25/08), 515.218 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 13.397 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado.

Foram notificadas 1.121 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado em 24h. Dos 515.218 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 7.182 estão em isolamento domiciliar e 493.463 estão recuperados.