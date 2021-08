O motociclista Roberto de Souza Lima está denunciando a qualidade do atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rondonópolis. Ele reclama que passou por duas vezes pela UPA, com realização de dois raios-x, em duas datas diferentes, mas os médicos não constataram que tinha sofrido “trincaduras” em ossos após um acidente de trânsito, sofrendo por 11 dias com dores.

Roberto Lima relata que sofreu o acidente de moto no dia 13 de agosto deste ano, devido a um buraco na pista próximo da rotatória de acesso ao bairro Marechal Rondon. Ele atesta que caiu embaixo de um caminhão em movimento, que passou por cima do veículo e quase não passou por cima dele. Na ocasião, foi encaminhado para a UPA, fez os exames e, segundo o médico, não tinha nada, somente dor muscular.

Na sequência, o motociclista foi ao posto de saúde do bairro no dia 18 de agosto, sem aguentar de dor, sendo que a médica o encaminhou de novo para a UPA. Retornou à unidade no dia 19 de agosto, pois a dor não passava, não aguentava mais de dor. Na UPA, fez outro raio-x e, segundo o médico, não tinha nada com ele. Ontem, contudo, pagou uma consulta particular, apresentou o mesmo raio-x da UPA e foram detectadas duas “trincaduras” na costela e uma no ombro.

Roberto Lima está indignado com a má qualidade de atendimento no serviço público. “Se não tivesse procurado um particular, até quando ia ficar com essa dor? Estou agora usando a tipoia, tomando medicamento correto para que possam ser colados de novo a minha costela e o meu ombro. Quero fazer um apelo aos nossos políticos: Cadê a nossa melhoria na saúde? Até quando vamos ter que morrer quietos por falta de profissionais competentes?”, questiona.

A intenção do motociclista é que o poder público possa melhorar o sistema de saúde público, alegando que muitos estão morrendo na fila de hospitais por não terem condições de ter um plano de saúde ou um atendimento digno pelo SUS.