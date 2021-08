O União Esporte Clube conseguiu liminar liberando o retorno do público aos estádios nos jogos sob seu mando, realizados em praças desportivas localizadas dentro do estado do Mato Grosso, observada a presença máxima de 35% da capacidade instalada e as exigências da norma. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol (STJD), com sede no Rio de Janeiro.

A agremiação alegou que entrou em vigor, no Estado do Mato Grosso, a Lei 11.483/21, que autorizou a liberação gradativa e o retorno do público aos estádios de futebol no Estado, observada, por ora, a presença máxima de 35% da capacidade instalada na praça desportiva, mas que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), até o presente momento, não liberou o retorno do público aos estádios.

“Não cabe em princípio, à Entidade de Administração do Desporto se imiscuir e negar vigência à execução do conjunto de medidas adotadas pelo Estado, para a retomada gradual das atividades – inclusive com reflexos na economia – por lhe faltar, além de competência, o adequado respaldo técnico e a legitimidade atribuída aos governantes democraticamente eleitos. No caso, é de se presumir que a decisão do Estado do Mato Grosso conta, esta, sim, com o respaldo técnico necessário para a decisão tomada pela Edilidade, observados critérios e dados técnicos e científicos”, consta na decisão do STJD.

A realização dos jogos nessas condições, contudo, deve observar todas as exigências e limitações presentes na Lei Estadual, e cumprir todas exigências da Secretaria de Saúde e autoridades sanitárias locais.

Apesar da decisão, o União, em consenso com a Federação Mato-grossense de Futebol, decidiu que não terá público no jogo previsto contra o Goianésia neste sábado (28/8), em Rondonópolis, em função do pouco tempo que teria para se organizar para tal.