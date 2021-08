A escalada dos preços não para nas bombas dos postos de combustíveis de Rondonópolis. Os consumidores locais se depararam com novos preços na tarde desta quarta-feira (25/8) para o etanol e gasolina. Em média, houve um aumento de R$ 0,10 no litro desses combustíveis.

Com os novos valores, o litro do etanol nos postos da região central passou para uma média de R$ 4,59. O litro da gasolina, por sua vez, pode ser encontrado nos postos da região central entre R$ 6,09 e R$ 6,12. Antes, o preço médio do etanol estava em R$ 4,49 o litro e da gasolina, entre R$ 5,99 e 6,02/litro.

Com o reajuste, a gasolina passou a ser o combustível mais vantajoso para o abastecimento em Rondonópolis. A gasolina só é considerada mais vantajosa quando a relação de paridade entre os preços está acima de 70%.

Calculando com base nos novos preços, o valor do etanol é de 75% do valor da gasolina. Ou seja, está mais vantajoso abastecer no momento com gasolina. Isso porque os carros consomem 30% a mais com etanol do que com gasolina percorrendo a mesma distância.

Para fazer a conta, basta dividir o preço do litro do etanol pelo da gasolina. Se o resultado for inferior a 0,7, o derivado da cana-de-açúcar ou de milho é o melhor para abastecer. Se for maior que 0,7, então a gasolina é melhor.