Rondonópolis não registra mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 917 pessoas morreram, 36.638 já se infectaram e 34.892 se recuperaram. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde divulgados ontem (24). Nas últimas 24 horas, foram confirmados mais 45 novos casos da doença e ainda há 829 pessoas com o vírus ativo. Destas, 782 estão em isolamento domiciliar e 47 seguiam hospitalizadas.

A taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) públicas em Rondonópolis fechou o dia de ontem em 55%, com 33 pacientes internados e 27 leitos disponíveis. Nas enfermarias da rede pública, a ocupação era de 17,6%, com 16 pacientes internados.

Ao todo, 58 pessoas estavam hospitalizadas em Rondonópolis ontem, sendo que 47 eram moradores da cidade e 11 eram residentes em outros municípios. Do total de internações, 49 pacientes estavam na rede pública e 9 na rede privada.

MATO GROSSO

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou ontem mais 16 mortes em decorrência da Covid-19 em Mato Grosso. Também foram confirmados, nas últimas 24 horas, mais 1.085 novos casos da doença. Desde o início da pandemia, 514.097 pessoas já se infectaram no Estado e destas, 13.374 perderam a vida e 492.377 se recuperaram.

Em Mato Grosso, conforme dados da SES, havia ontem 7.156 pessoas em isolamento domiciliar com o vírus ativo. Nos hospitais que atendem a rede pública, 273 pessoas estavam internadas em leitos de UTIs e 188 seguiam internadas em leitos de enfermaria.

A taxa de ocupação das UTIs públicas ontem no Estado era de 53,42%, enquanto que nas enfermarias, a taxa de ocupação ficou em 28%.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (104.873), Rondonópolis (36.638), Várzea Grande (34.526), Sinop (24.446), Sorriso (17.595), Tangará da Serra (17.307), Lucas do Rio Verde (15.298), Primavera do Leste (14.223), Cáceres (11.258) e Barra do Garças (10.466).