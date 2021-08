Atualmente, o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) ofereceu a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) para o comando do MDB. A princípio, foram cotados para assumir a pasta os emedebistas Adonias Fernandes e o Investigador Gerson, este último preferido pelo prefeito e que ainda está avaliando o convite.

Porém, caso o MDB aceite comandar a Setrat, o G-14, além de perder o voto do Investigador Gerson, corre o risco de perder também o do vereador Adonias, uma vez que o MDB passaria a fazer parte da gestão Zé do Pátio.