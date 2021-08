“Hoje, a Prefeitura subsidia cerca de R$ 600 mensais à Cidade de Pedra, mas o serviço está ruim, os ônibus não têm qualidade, não existe regularidade nos horários e muitos bairros ainda estão descobertos pelo serviço. Existem locais que o ônibus passa há cada duas horas”, reclamou.

Atualmente, a Cidade de Pedra possui um contrato emergencial com a Prefeitura até o mês de dezembro deste ano. Neste período, o poder público planeja colocar a autarquia em funcionamento, pois até antes mesmo da parte institucional e administrativa existir, os ônibus já foram comprados. A autarquia deverá iniciar os trabalhos com uma frota de 50 ônibus.

No dia 6 de julho deste ano, representantes da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) apresentaram estudos referentes ao transporte coletivo de Rondonópolis. Conforme avaliação do vereador Subtenente Guinancio (PSDB), autor do requerimento para apresentação do estudo na Casa de Leis, o documento que foi apresentado aponta mesmo a necessidade da criação da autarquia, “uma vez que os dados mostram um serviço inviável economicamente para qualquer empresa privada operar na cidade”.