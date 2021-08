Depois de mais de dois meses sendo classificada com risco moderado de contaminação para a Covid-19, Rondonópolis foi classificada ontem (24) com risco baixo. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) e outros 130 municípios de Mato Grosso estão classificados com risco baixo como Rondonópolis. Ainda há no Estado, 11 cidades com risco moderado.

Nenhum município foi classificado com risco alto ou muito alto. Estão com risco moderado apenas as cidades de Acorizal, Figueirópolis D’Oeste, Conquista D’Oeste, Jangada, Lucas do Rio Verde, Novo São Joaquim, São José do Povo, Reserva do Cabaçal, Sinop e Vale do São Domingo.

