A Polícia Militar localizou hoje (24/8), por volta das 7h10, na região do Jardim das Flores, às margens do Anel Viário, um veículo que havia sido furtado durante a madrugada.

Uma guarnição localizou o veículo, um Gol de cor vermelha, durante deslocamento. Em contato com o proprietário do veículo, via Ciosp, o mesmo havia informado que na ocasião ainda não tinha registrado o BO de furto.

O proprietário compareceu ao local e recebeu o veículo que não tinha condições de rodar, pois estava com o pneu traseiro estourado e a bateria havia sido subtraída. Além da bateria, a vítima deu falta de diversas ferramentas de pedreiro e do estepe do veículo.