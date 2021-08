O município de Rondonópolis não registrou óbito por Covid-19 entre ontem (23/8) e hoje (24/8), segundo consta no Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. Com isso, o número de óbitos em função da doença permanece em 917 desde o começo da pandemia.

Nesse período, a cidade registrou 45 casos de Covid-19, aumentando de 36.593 para 36.638 casos da doença desde o começo da pandemia. Por sua vez, a quantidade de pessoas que se recuperou do novo coronavírus até agora é de 34.892 pessoas.

A taxa de ocupação das UTIs para Covid-19 em Rondonópolis nesta terça-feira está em 55%, com 27 leitos vagos. A Santa Casa está com 11 vagas de UTIs (taxa de ocupação de 45%), o Hospital Regional, com 13 vagas (taxa de ocupação de 56,7%), e o Hospital Municipal, com três vagas (taxa de ocupação de 70%).

Conforme o Boletim Epidemiológico, a cidade registra no momento 829 casos ativos da doença, sendo 782 em tratamento domiciliar e 47 em hospitais.

MATO GROSSO

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta terça-feira (24/08), 514.097 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 13.374 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado.

Foram notificadas 1.085 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado em 24h. Dos 514.097 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 7.146 estão em isolamento domiciliar e 492.377 estão recuperados.