Em função da pandemia de Covid-19, a cidade de Rondonópolis não terá novamente o desfile cívico de Sete de Setembro, em alusão à Independência do Brasil. Na verdade, a Secretaria Municipal de Cultura (Secult) informou que, em razão da pandemia, até o momento, não há nada planejado para essa data.

Este é segundo ano que o Desfile de Sete de Setembro não será realizado na cidade. Conforme a Secult, como a rede municipal de ensino só retomou as aulas de forma híbrida nesta terça-feira (17/8) e o Desfile da Independência conta com a participação dos estudantes, inclusive, daqueles que integram o Projeto Fanfarra nas Escolas, não foi possível prepará-los para a realização o evento, já que estavam todos realizando as lições de forma remota.

Em 2019, mais de 7 mil pessoas de 37 instituições civis e militares participaram do desfile, sem contar o público de milhares de pessoas que fora assistir à apresentação. O palco do evento foi a Avenida Amazonas, no sentido contrário da via, saindo da Praça dos Carreiros em direção à Praça Brasil, dispersando em seguida.