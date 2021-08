O deputado estadual Thiago Silva (MDB) apresentou indicação na Assembleia Legislativa para que o Governo possa atender as Apae’s e Associação Pestalozzi com a compra de novos ônibus por meio da Secretaria Estadual de Assistência Social, com objetivo de melhor atender as crianças especiais.

Ambas as instituições tem a finalidade de defender e garantir a dignidade e os direitos do ser humano, além da promoção de valores sociais, éticos e morais, tais como justiça, equidade, igualdade e liberdade das Pessoas com Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades e suas famílias, atuando por meio das políticas setoriais, nas áreas de assistência social, educação, saúde, trabalho, cultura, esporte e lazer, entre outros, visando à sua inclusão, autonomia e melhoria na qualidade de vida.

O parlamentar tem recebido diversos relatos pelas cidades por onde tem percorrido sobre a real necessidade da compra de novos ônibus, pois os que ainda funcionam foram adquiridos há 10 anos e já não atendem a necessidade das entidades. “Os ônibus que ainda rodam vivem em manutenção e estão sucateados e nossa indicação vem de encontro com a demanda das Apaes e Pestalozzi que realizam trabalho exemplar em prol das pessoas e crianças especiais”, disse o deputado Thiago Silva.

A indicação irá atender o pedido de dezenas de instituições Apae e Pestalozzi de várias regiões de Mato Grosso. Thiago Silva esteve na Pestalozzi das cidades de Cláudia e Nobres e averiguou de perto a situação dos ônibus que tem rodado em condições precárias no transporte de crianças e alunos especiais.

O deputado deverá se reunir com a Secretária de Ação Social, Rosa Maria, com objetivo de viabilizar este pleito que irá garantir melhores condições de atendimento para as crianças especiais. Além disso, o parlamentar encaminhou ofício para a bancada federal solicitando apoio e emendas para aquisição dos novos ônibus.