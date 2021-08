Um helicóptero, uma aeronave e dois veículos apreendidos em ações de combate ao crime de tráfico de drogas e crime organizado na região estão disponíveis para lance em leilão eletrônico até a próxima terça-feira (31/08). O certame é realizado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) e organizado pela Adjunta de Justiça da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT).

O leilão será do tipo maior lance, exclusivamente online, em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19). Os interessados em dar lances podem acessar o site www.balbinoleiloes.com.br, até o dia 31/08, às 9h (horário local de Cuiabá).

O helicóptero da marca Robinson, modelo R44 II, convencional, encontra-se no pátio da Polícia Militar Ambiental (PM-MT), em Rondonópolis. O lance inicial está proposto em R$ 350 mil, mas o valor de mercado é cerca de R$ 700 mil. Já a aeronave, modelo EBM-720C, conta com capacidade para seis pessoas. O lance inicial é de R$ 250 mil. O avião está no aeroporto de Rondonópolis.

Também há um veículo modelo Hilux 4×4, com o lance inicial de R$ 34.695,00. E o último lote é uma caminhonete Nissan, modelo Frontier. O lance está proposto em R$ 17.304,50. Ambos os veículos estão no pátio da Polícia Federal (PF), no município de Rondonópolis.

Para realização de visitas e verificação dos lotes é preciso realizar o agendamento prévio, por meio do telefone 0800-707-9339. Os bens poderão ser visitados até a próxima segunda-feira (30/08).

Os valores arrecadados dos lotes serão revertidos para o Fundo Nacional Antidrogas (Funad) e, posteriormente, até 40% do total é revertido para o Estado de Mato Grosso. Mais informações sobre o leilão podem ser conferidas no Edital.