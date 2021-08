A 2ª Cia independente de Polícia Militar de Proteção Ambiental realizou, neste final de semana, várias apreensões de aparelhos de som. As ocorrências aconteceram em diversas regiões da cidade.

No sábado (21), foram apreendidos três aparelhos sonoros em um bar localizado na Rodovia do Peixe, estrada essa que dá acesso a ranchos às margens do Rio Vermelho. Ao chegar no local, os policiais militares de Proteção Ambiental depararam-se com três veículos realizando competição de som, famoso racha de som. Ao ser realizada a aferição com o aparelho decibelímetro foi constatado que o volume estava acima dos decibéis permitido por lei.

Já no domingo (22) foram realizadas quatro apreensões de aparelhos sonoros. A apreensão de dois desses aparelhos aconteceu no distrito de Nova Galileia, que fica a 40 km da cidade de Rondonópolis. Os policiais militares de Proteção Ambiental depararam com os veículos realizando competição de som. Neste caso também foi realizada a aferição com o aparelho decibelímetro, onde foi constatado que o volume estava acima do permitido por lei.

As outras duas apreensões aconteceram na cidade de Rondonópolis, uma no bairro Jardim Tropical e a outra no bairro Juscelino Farias. Em todas essas ocorrências, os aparelhos sonoros foram apreendidos e os proprietários, encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia, onde responderão por crime ambiental, já que todos estavam com o volume do som acima dos decibéis permitido por lei.