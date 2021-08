A taxa de ocupação das UTIs para Covid-19 da rede pública em Rondonópolis nesta segunda-feira (23/8) está em 58,3%, com 25 leitos vagos. Os dados foram divulgados hoje pelo Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde.

A Santa Casa está com 11 vagas de UTIs (taxa de ocupação de 45%), o Hospital Regional, com 11 vagas (taxa de ocupação de 63,3%), e o Hospital Municipal, com três vagas (taxa de ocupação de 70%).