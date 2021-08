A Prefeitura de Rondonópolis anunciou hoje novo cronograma de vacinação contra Covid-19 para esta semana, com repescagem da primeira dose para quem tem mais de 18 anos e aplicação da segunda dose da Coronavac e da Astrazeneca.

Amanhã (24), podem se vacinar com a primeira dose pessoas com mais de 18 anos e que ainda não se imunizaram. Para esse público, a vacinação acontece na Central de Vacinação, no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde, das 8h às 20h.