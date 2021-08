A repescagem destinada às pessoas que não tomaram a vacina contra Covid-19 no cronograma normal em Rondonópolis contou com uma grande adesão da população. Conforme balanço geral, 9.820 pessoas se vacinaram neste sábado e domingo (21 e 22/8).

O Jornal A TRIBUNA mostrou que filas gigantescas se formaram neste fim de semana tanto no Estádio Municipal Luthero Lopes como na Central de Vacinação, localizada no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo o balanço geral, 5.214 doses foram aplicadas no sábado em pessoas com mais de 30 anos e mais 4.606 doses foram aplicadas neste domingo para quem tem mais de 18 anos.

Os dados do Ministério da Saúde apontam que a população vacinável acima de 18 anos é de 191.186 pessoas em Rondonópolis. Com as doses aplicadas neste fim de semana, 146.654 pessoas (76,70%) foram vacinadas com a primeira dose na cidade, e 58.342 pessoas (30,51%) com a segunda dose e dose única.