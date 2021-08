Os vereadores Marildes Ferreira (PSB), Roni Magnani (SD), Dr Jonas (SD), Reginaldo dos Santos (SD) e Kalynka Meirelles (Republicanos) participaram na manhã de hoje (23) de uma reunião, na Secretaria de Saúde, com representantes do segmento de bares e restaurantes. Na pauta, uma mudança no horário de funcionamento destes estabelecimentos, que desde o último decreto publicado pelo município podem funcionar até as 22 horas.

A proposta apresentada ao secretário de Saúde, Vinícius Amoroso, pelo segmento e que conta com o apoio dos vereadores é estender esse horário até a meia-noite, respeitando todos os protocolos de biossegurança. O entendimento é que a cidade de Rondonópolis há mais de um mês apresenta índice moderado para o Coronavírus, de acordo com o balanço semanal do Governo do Estado. Além disso, o ritmo de vacinação do município tem crescido nos últimos meses.

A cidade, por exemplo, já aplicou vacinas para a faixa etária dos 18 anos e, neste final de semana, fez a chamada repescagem paras as pessoas que ainda não receberam as doses das vacinas.