Filas imensas se formaram nos locais de vacinação neste primeiro dia de repescagem para quem não recebeu a primeira dose em Rondonópolis. Neste sábado (21), se vacinaram as pessoas com mais de 30 anos e neste domingo (22) é a vez de quem tem mais de 18 anos. Para a próxima semana, um novo cronograma será definido para a aplicação das segundas doses.

Neste fim de semana, a repescagem ocorreu na Central de Vacinação, localizada no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde e também em sistema drive thru no Estádio Municipal Luthero Lopes. Nos dois locais, as filas se formaram logo cedo neste sábado e muita gente compareceu para receber a primeira dose. A expectativa é que a situação não seja diferente neste domingo (22) com a vacinação de quem tem mais de 18 anos.

A repescagem busca vacinar aqueles que não foram até os pontos de vacinação para receber a primeira dose na data específica. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, pelo menos 45 mil pessoas com idades entre 18 e 59 anos não haviam se vacinado em Rondonópolis até esta sexta-feira (20). O percentual de vacinados para essa faixa etária era de apenas 42%.

Com a repescagem, o Município busca aumentar a quantidade de pessoas na faixa etária de 18 a 59 anos imunizada pelo menos com uma dose.