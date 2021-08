Depois de anos com as obras se arrastando, a Prefeitura de Rondonópolis informou que pretende entregar à população três parques que estão em construção ainda este ano. O primeiro que será finalizado, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), é o Parque do Escondidinho, com previsão de ser concluído em setembro.

Até o final do ano, também há previsão de conclusão das obras do Parque Natural de Rondonópolis (Seriema) e do Parque Encontro das Águas Lamartine da Nóbrega. Pendente, continua a obra do Parque das Mangueiras, que está paralisada no momento.

O A TRIBUNA levantou a situação atual de cada um dos quatro parques que, juntos, somam cerca de R$ 19 milhões em investimentos públicos. As obras mais antigas são do Parque das Mangueiras e do Parque do Escondidinho, que se arrastam há quase 10 anos, já que tiveram início ainda em 2012. De lá para cá, sofreram inúmeras paralisações e até hoje nenhum foi entregue à população.

PARQUE DAS MANGUEIRAS

Um dos primeiros a ser projetado e ter as obras iniciadas ainda em 2012, o Parque das Mangueiras, está praticamente concluído desde dezembro de 2019, quando os serviços na parte interna foram finalizados. Porém, sem poder ser utilizado pela população, o parque está tomado pelo mato e com parte da estrutura física começando a se deteriorar.

De acordo com a Sinfra, o Parque das Mangueiras ainda não foi entregue, pois o Município encaminhou para a Caixa Econômica Federal (CEF) um pedido de reprogramação da obra, incluindo a pavimentação de outras ruas da região que não estavam incluídas no projeto original, que contemplava apenas a rua em frente ao parque.

Uma licitação para contratação de empresa para retomar as obras foi realizada este mês, mas nenhuma empresa teve interesse e o processo foi considerado deserto. Agora, a Prefeitura deve marcar uma nova data para a licitação.

As obras do Parque das Mangueiras estavam orçadas em aproximadamente R$ 4 milhões por meio de um convênio com o Ministério do Turismo.

PARQUE DO ESCONDIDINHO

O Parque do Escondidinho também teve as obras iniciadas ainda em 2012 e foram paralisadas pela primeira vez em outubro daquele mesmo ano. A construção ficou parada por seis anos e foi retomada apenas em junho de 2018, mas em 2020 foi novamente paralisada.

Conforme a Sinfra, as obras foram retomadas no dia 11 de janeiro deste ano, e devem ser entregues no próximo mês de setembro. O parque ocupa uma área de 54 mil m² e possui mirante, uma fonte interativa, a pista de skate projetada com padrões profissionais, praças com pergolados e também as três quadras poliesportivas. O complexo de esporte e lazer conta também com pista de caminhada, bancos de madeira, dois quiosques e quadra de areia, todos já concluídos.

Os recursos investidos na construção do Parque do Escondidinho são frutos de convênio do município com o Ministério do Turismo, via Caixa Econômica Federal (CEF), atualizados em cerca de R$ 6,5 milhões. O espaço localizado às margens do córrego Escondidinho é todo cercado com alambrado e vai integrar lazer, bem-estar e proteção ambiental.

PARQUE NATURAL DE RONDONÓPOLIS (SERIEMA)

A promessa é que o Parque Natural Municipal de Rondonópolis, anteriormente denominado Parque da Seriema, seja a maior área natural de lazer da cidade. Localizado na confluência das avenidas Poguba e Otaviano Muniz, na Vila Goulart, o parque tem obras orçadas em cerca de R$ 6,9 milhões.

A criação do parque teve início ainda na gestão do ex-prefeito Percival Muniz, quando foi dado início aos processos de desapropriações da área que compreende o parque.

Os recursos para a construção foram obtidos por meio da compensação ambiental da empresa América Latina Logística (ALL) em função da instalação do Terminal Ferroviário de Rondonópolis, atualmente propriedade da empresa Rumo. O processo foi intermediado pelo Ministério Público de

Mato Grosso e a Justiça.

A obra somente foi iniciada em 2020 e, atualmente, a Sinfra informa que está em andamento com previsão de ser finalizada em dezembro deste ano.

PARQUE ENCONTRO DAS ÁGUAS

O último a ser projetado, o Parque Encontro das Águas Lamartine da Nóbrega está localizado às margens do Rio Vermelho, na região da Vila Aurora.

O espaço conta com 50 mil metros quadrados e o projeto prevê a construção de campo de futebol, duas quadras poliesportivas e uma de areia, pista de skate, pista de caminhada, playground, estacionamento, banheiros, mirante, iluminação de led, espaço para apresentações culturais com arquibancada, fontes de jatos d’água e espelho d’água.

De acordo com a Sinfra, a obra do parque encontra-se atualmente em andamento e a previsão é de que seja concluída em novembro deste ano.

O parque está orçado em aproximadamente R$ 3,5 milhões com recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), em uma parceria firmada entre a Prefeitura de Rondonópolis e o Governo Federal.